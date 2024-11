InfoPoint “Le Terre della Fata Morgana”: Guida Turistica Estiva a Reggio Calabria

Da questa settimana, e per tutta la stagione estiva, è attivo l’InfoPoint sul Lungomare Falcomatà, vicino alla Stazione Lido, nell’ambito del progetto “Le Terre della Fata Morgana”. Un punto di riferimento per i turisti in cerca di informazioni e supporto sulle numerose attrattive che il territorio offre.

Servizi Disponibili all’InfoPoint

Allo sportello dell’InfoPoint, i visitatori potranno ottenere informazioni su:

Attrazioni storiche-artistiche-culturali dei comuni

Servizio trasporti via mare e terra

Servizi navetta e visite guidate del centro cittadino

Strutture alberghiere e bed & breakfast del territorio

CARD Turistica “TerreDellaFataMorgana”

Il personale addetto fornirà ai turisti alloggiati presso alberghi e B&B aderenti la CARD turistica “TerreDellaFataMorgana”, offrendo alcuni servizi gratuiti. Per maggiori informazioni, visitare il sito: http://visionifantastiche.reggiocal.it/servizicard/.

Orari di Apertura

Per il mese di luglio, l’InfoPoint seguirà gli orari: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Per il mese di agosto, sarà aperto dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Un’iniziativa pensata per arricchire l’esperienza dei turisti a Reggio Calabria, offrendo un punto di accesso facile a tutte le informazioni necessarie per esplorare al meglio le bellezze dell’area grecanica.