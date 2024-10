La Viola Reggio Calabria – nel precisare che la chiusura delle due curve era dettata solo ed esclusivamente da ragioni di riduzione della capienza dell’impianto – a seguito del malumore diffusosi inopinatamente, augurandosi una massiccia presenza, comunica l’apertura totale del PalaCalafiore per la “Giornata Neroarancio”.

Pertanto, rispetto a quanto già comunicato, la società ha potuto apportare delle modifiche nei prezzi dei biglietti che si riepilogano qui di seguito:

– 5 euro per gli abbonati della CMR, che, insieme agli abbonati degli altri settori, potranno esercitare il diritto di prelazione fino a venerdì prossimo14 aprile alle ore 13;

– 5 euro Secondo anello;

– 8 euro Parterre centrale e laterale;

– 3 euro Under 18 Parterre centrale e laterale;

– Gratis Under 18 Secondo anello

La Società, infine, nel ricordare che non sono valide le tessere omaggio, con spirito costruttivo rivolge a tutti i tifosi e agli appassionati l’invito a sostenere concretamente la Viola e, con senso di responsabilità, a non richiedere biglietti omaggio, anche in ragione del prezzo popolare stabilito per l’ingresso in tutti i settori dell’impianto.

La prevendita dei biglietti sarà attiva da questo pomeriggio presso il 3 Store di corso Garibaldi, angolo Inail Calopinace.

Fonte: http://violareggiocalabria.it

Foto: Edmondo Mavilla