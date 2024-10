Reggio, Falcomatà aderisce all’appello ANPI

“Aderisco con convinzione all’appello pubblico rivoltomi da Anpi, impegnandomi a continuare il proficuo percorso di interlocuzione già avviato in questi anni, nel solco di una politica autenticamente democratica ed antifascista, che faccia dei valori custoditi dalla Carta Costituzionale, la bussola primaria per ogni scelta amministrativa per il governo del nostro territorio.

Ringrazio l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, cui mi onoro di far parte, per il proficuo lavoro svolto in questi anni. Un percorso che ha coinvolto, attraverso una fitta rete di iniziative condivise, l’amministrazione comunale e metropolitana, promuovendo una cultura democratica ed antifascista, come cardine e punto di riferimento per chi ha l’onore e l’onere di rappresentare le istituzioni territoriali, ma anche l’educazione delle giovani generazioni”.

Ad affermalo è il sindaco Giuseppe Falcomatà, che prosegue:

“Sottoscrivo i punti programmatici presentati dall’Associazione, che si pongono in continuità rispetto alle scelte già realizzate in questi anni, con l’obiettivo di proseguire sulla strada tracciata attraverso un percorso sempre più partecipato e condiviso”.