Reggina-Cosenza, appuntamento su CityNow con: "Zona Amaranto"

"Zona Amaranto" è un appuntamento di approfondimento calcistico in onda su CityNow, che in passato si è occupato prevalentamente di calciomercato. Da questa stagione, però, si è deciso di accompagnare la Reggina anche nel corso della stagione sportiva e da questa sera, ore 19,30, vi terrà compagnia ogni lunedi per tutto il campionato, commentando insieme a voi le gare della squadra amaranto. Ospite in studio il giornalista Maurizio Insardà, poi in esclusiva per "Zona Amaranto" il video saluto di Nicola Amoruso che racconta le emozioni vissute al Granillo ed il suo ringraziamento ai tifosi. Poi ancora le interviste a giornalisti e tifosi presenti allo stadio ed ovviamente la lettura dei vostri commenti e delle vostre domande. Interverrà il telecronista Sky di Reggina-Cosenza, Antonio Nucera. Appuntamento a questa sera.