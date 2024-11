Apre a Reggio Calabria lo studio “Image”, il centro Clinico per la prevenzione dell’ invecchiamento

-di Laura Maria Tavella. Finalmente anche Reggio Calabria ha un centro dedicato interamente al benessere: lo studio “Image” è il centro ideale per tutti coloro che vogliono riscoprire l’armonia della bellezza, intesa non esclusivamente come valore estetico assoluto, ma come un percorso armonioso.Lo studio “IMAGE”, Centro Medico di innovazione e tecnologie per la prevenzione dell’invecchiamento, ideato e realizzato dalla dott.ssa Luciana Bagnato e dal prof. Natale Barbera, è infatti dotato di attrezzature in grado di eseguire su chiunque lo desideri il “chek-up dell’età”. Il Centro Medico “IMAGE” , associato alla Società Mediterranea di Medicina del Benessere, dispone infatti di strumenti avanzati e di tecnologie all’avanguardia per quantificare l’età biologica del soggetto confrontandola con l’età anagrafica Grazie ad un algoritmo, incardinato su indici di riferimento riguardanti il funzionamento del nostro corpo, che consente la comparazione con una apposita scala di parametrazione, sarà possibile determinare l’età biologica di tutto l’organismo o di singoli organi ed apparati. I dati ottenuti, presi singolarmente e considerati poi nel loro complesso, consentiranno la programmazione di tavole di prevenzione, stili di vita e, se necessario, di terapia, personalizzate per prevenire, evitare, ritardare l’invecchiamento. Il centro medico “IMAGE” si avvarrà della collaborazione di specialisti di alto profilo e di fama nazionale ed internazionale per fornire il miglior livello di integrazione tra i molti momenti necessari ad erigere la massicciata su cui posare la strada che conduce al miglior invecchiamento possibile.Scopri tutti i trattamenti del centro medico “Image” sul sito http://www.imageantiage.com o prenotati allo 0965-895022 / 3485747149 o per email: Prenotazioni@imageantiage.com website on line