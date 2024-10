Apre al centro di Reggio Calabria il C House Cafè – FOTO

di Federica Geria – Apre al centro di Reggio Calabria (Corso Garibaldi 390) il nuovissimo C House Cafè, un locale dall’ambiente lussuoso, affascinante e splendente, caratterizzato da un’offerta di prodotti originali e genuini.

C House Cafè, marchio presente in tutto il mondo (Canada, Marocco, Spagna, Dubai, Roma, Parigi, Milano) nasce per esaltare l’arte e lo stile Italiano e si veste di un concept fortemente innovativo, che stravolge la classica caffetteria, dando vita ad un ambiente davvero glamour.

Il design del nuovo punto C House reggino è stato curato dall’architetto milanese Andrea Langhi che ha creato un’atmosfera moderna e calda. Una location caratterizzata da vetri, luci ovattate, particolarissimi lampadari e da colori quali azzurro e bianco, in contrasto col legno, tutti elementi che rendono questa location unica.

C House Cafè si prefigge l’obiettivo di trasmettere l’Italian Style offrendo una superba qualità di caffè e un’adeguata offerta durante tutte le ore della giornata grazie ad una atmosfera rilassante e piacevole. Infatti il nuovo punto di ritrovo reggino offre ogni giorno un gustoso menù per la tua pausa pranzo, creato dallo chef, rigorosamente homemade e, per i tuoi appuntamenti serali, si trasforma in un lounge bar dove potrai assaporare squisiti cocktail e ricchi aperitivi.

La filosofia C House è molto semplice: caffè, atmosfera, qualità, buon cibo e ottimo servizio.

Link della gallery di C House Cafè: http://www.citynow.it/gal/new-opening-c-house-cafe-milano2/