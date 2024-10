Burger King Reggio Calabria, ci siamo: arriva l’apertura

I reggini hanno tanto atteso questa data ed ora è, finalmente, divenuta ufficiale! Il Burger King nato all’interno del Teatro Siracusa sta per aprire le sue porte.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 di questa sera, venerdì 21 febbraio. Una comunicazione last minute che lascia trapelare la voglia dei gestori di mettersi in gioco e di aprire le porte di quello che ora è, il ‘nuovo volto’ del Teatro cittadino.

Non una semplice inaugurazione di un fast food, come si potrebbe pensare data la natura dell’attività in cui verranno serviti i menù famosi in tutto il mondo. Ma qualcosa di molto più particolare che celebri l’anima di questo palazzo storico della città di Reggio Calabria. Per l’occasione è stato infatti organizzato un concerto jazz ed anche dell’animazione per i più piccoli. Nel nuovo locale i reggini potranno trovare un vero e proprio punto di riferimento non solo per i loro ‘spuntini’, ma anche per tantissime attività culturali pensate per tutte le fasce d’età!

L’attesa è finita!