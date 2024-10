‘Che Pizza’, a Reggio Calabria un nuovo regno dell’asporto e street food

Aperto tutta la notte e a pochi passi dalla Via Marina, da 'Che Pizza' troverai tante prelibatezze e specialità come l'arancino alla 'nduja di Spilinga

A Reggio Calabria ha aperto i battenti da qualche giorno ‘Che Pizza’, un nuovo regno dell’asporto e street food. Aperto dalle 18.00 alle 6.00 per tutta la notte e a pochi passi dalla Via Marina (precisamente in via Demetrio Tripepi, nei pressi del tapis roulant), ‘Che Pizza’ è pronto ad accogliere reggini e turisti.

Per questa settimana, ‘Che Pizza’ rimarrà aperto durante la notte nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Dal 15 giugno invece, la nuova rosticceria reggina sarà aperta dalle 18.00 alle 6.00 sette giorni su sette.

“E’ un locale pensato e creato con una filosofia precisa, sono due i punti di forza di ‘Che Pizza’ -spiega Marco Giordano, titolare dell’attività, ai microfoni di CityNow– Da un lato, puntiamo fortemente sull’asporto con la possibilità di consegna a domicilio. Dall’altro, offriamo ai nostri clienti la possibilità di gustare i nostri prodotti direttamente sul posto, come in tutti i tradizionali street food. Da ottobre saranno disponibili anche alle tradizionali pizze rotonde.

La scelta di rimanere aperti durante la notte è per venire incontro ai reggini e ai turisti che al rientro dopo una serata trascorsa in giro desiderano consumare qualcosa prima di rientrare a casa. Abbiamo scelto materie prime di ottima qualità, siamo sicuri che chi verrà a provare i nostri prodotti rimarrà soddisfatto”, sottolinea Giordano.

‘Che Pizza’…ma non solo pizza. Nel nuovo locale situato in Via Demetrio Tripepi infatti si possono trovare numerose prelibatezze, come ad esempio una vasta selezione di arancini gourmet. Al pesce spada, al salmone, ‘nduja di Spilinga e salsiccia, sono soltanto alcuni degli arancini disponibili.

‘Che Pizza’, oltre alla classica rosticceria del territorio, guarda in particolare anche alla tradizione culinaria siciliana. E’ possibile trovare infatti la ‘ravazzata’, specialità della cucina palermitana. Si tratta di un grosso fagotto di pasta brioche, cotto al forno, che racchiude un ripieno di ragù di carne e piselli.

Sempre da Palermo arriva lo sfincione, una focaccia dall’impasto alto e soffice, arricchita con un condimento a base di pomodoro, caciocavallo, acciughe e pangrattato.

Per la stagione estiva il servizio a consegna è gratuito.