Apre a Reggio Calabria il centro Esteta di Sabrina Caridi: “Da sempre il mio sogno”

di Federica Geria – “Sono appassionata di estetica da quando ero bambina, diventare una brava estetista è un sogno che ho sempre avuto nel cassetto. Sin da piccola mi sono circondata di cosmetici, smalti, riviste e libri sulle varie tecniche. Ho sempre immaginato di intraprendere una carriera che avrebbe avuto a che fare con il mondo dell’estetica. Il mio sogno? Fare della mia passione la mia professione”.

Si presenta così ai microfoni di CityNow la giovane ed eccellente estetista Sabrina Caridi, che ha scelto di investire e costruire qualcosa di suo a Reggio Calabria, dando vita così al centro “Esteta”, un’idea nata nel dicembre 2016 e ora divenuta realtà.

“La mia decisione nasce da una forte motivazione e passione per questo lavoro. Stare a contatto con le persone e vederle soddisfatte dopo un trattamento è per me una sensazione molto gratificante. Cerco sempre di dare il massimo, sia in termini di prestazioni tecnico-professionali, che anche nel rapporto umano. Il più delle volte chi cerca un ambiente di questo tipo ha bisogno di rilassarsi e di sentirsi ascoltato, amato e coccolato”.

Esteta sorge in via Calveri 119 e la sua struttura è composta da quattro cabine: due per i trattamenti di mani e piedi, una per quelli viso-corpo e un’altra per la depilazione. Il centro offre numerosi servizi, tra i quali trattamenti corpo, come scrub, bendaggi, massaggi di vario genere, trattamenti viso, depilazione, epilazione definitiva con laser a diodo, cura delle mani e dei piedi, extension ciglia, microblading, make up da cerimonia, sposa e occasioni di ogni genere.

“Sono veramente soddisfatta per questo traguardo raggiunto – racconta Sabrina – e tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie all’appoggio e all’aiuto della mia famiglia e del mio ragazzo che mi hanno supportato in questa scelta”.

Esteta di Sabrina Caridi si presenta come un luogo di benessere, dove conciliare cura del corpo, trattamenti di bellezza e attimi di puro relax. Una struttura che si pone come principale obiettivo il continuo miglioramento, al fine di crescere e aggiornarsi ogni giorno con le varie e nuovissime tecniche.

Per tutti coloro che vogliono prendersi cura di se stessi…ci vediamo da Esteta!

L’inaugurazione del centro si svolgerà domenica 24 settembre alle ore 19:00 in Via calveri, 119 (Reggio Calabria) e CityNow sarà presente per immortalare i migliori momenti dell’evento.

