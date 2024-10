Apre a Reggio Calabria il primo centro di formazione velica per i ragazzi

La città metropolitana di Reggio Calabria e la vela, un binomio inscindibile che si rinnova con un progetto sportivo innovativo e moderno.

L’Associazione Made in Med Community – nata con l’obiettivo di far crescere nei giovani il valore della mediterraneità – ha realizzato a Reggio Calabria un centro di formazione sportiva esclusivo per gli sport velici.

Il focus progettuale dell’Associazione sportiva Made in Med, in virtù dell’ascolto del territorio, dell’analisi delle criticità strutturali presenti negli impianti sportivi esistenti e delle diverse esigenze dei giovani che praticano nella città di Reggio Calabria ogni tipo di attività velica, ha consentito di realizzare un “project concept” sportivo tecnicamente idoneo, sicuro, accessibile ed esclusivo per lo svolgimento di tutti gli sport velici, dove le varie attività sono indirizzate principalmente verso i giovani, ma ampliate ad ogni classe generazionale per favorirne l’inclusione e integrazione sociale.

L’innovativo centro reggino di formazione velica è noto al pubblico con la denominazione “MADE IN MED Sailing” e i ragazzi della sua squadra agonistica si sono già distinti nell’ultimo evento velico organizzato in riva allo stretto lo scorso 4 giugno, conseguendo il primo e il secondo posto nella categoria cadetti della Classe Optimist.

Ma il valore aggiunto dell’intero progetto è rappresentato dal recupero e rivalorizzazione di un’area periferica della città metropolitana di Reggio Calabria, l’aera marina di località Armacà, periferia nord del capoluogo reggino.