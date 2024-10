A Gambarie d’Aspromonte la 32ª Sagra dei funghi

Tutto pronto a Gambarie d’Aspromonte per la 32esima sagra dei funghi. In programma per domenica 8 ottobre in piazza Mangeruca, torna l’attesissimo appuntamento con un prodotto prelibato e molto amato dai consumatori, in particolar modo nel periodo autunnale.

Di seguito il programma.

Ore 09:30 apertura degli stand espositivi.

Dalle 10:00 alle 18:00 mostra micologica a cura del Comitato Gambarie Attiva con la partecipazione del micologo Domenico “Mimmo” Porcino.

Ore 12:30 inizio degustazioni di piatti tipici a base di funghi sapientemente cucinati nel rispetto della tradizione locale.

Non mancherà l’animazione per grandi e piccoli a cura di Dreamers.

Alle ore 15:00 in programma il concerto dei Kalavria.

Per l’occasione, in tutti i locali sarà possibile degustare piatti a base di funghi.