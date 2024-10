Aquilani, dalla Reggina…al ritorno alla Roma?

Dopo aver pensato ad un possibile approdo in riva allo Stretto, l'ex centrocampista potrebbe sposare nuovamente la causa giallorossa

Pronto alla prima avventura dopo il calcio giocato. Dopo aver pensato ad un possibile approdo in riva allo Stretto, l’ex centrocampista potrebbe sposare nuovamente la causa giallorossa.

LEGGI ANCHE

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo aver smesso con il calcio giocato, Aquilani potrebbe tornare in giallorosso. Nella Roma potrebbe allenare l’Under 16 oppure far parte dello staff della Primavera di De Rossi. Ha preso il patentino Uefa B e potrebbe dunque ripercorrere la carriera di Vincenzo Montella.