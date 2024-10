‘Archeologando’ e ‘EnigMarRc’, al Museo appuntamenti per ragazzi e bambini

Il MarRC è lieto di ospitare domani, venerdi 9 febbraio, a partire dalle ore 10, nella Sala Paolo Orsi, gli studenti del secondo liceo del Convitto nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria per il primo di una serie di appuntamenti nell’ambito del progetto di promozione della cultura umanistica, del patrimonio culturale e della creatività, previsto nel decreto legislativo n. 60/2017.

Il progetto, a cura della professoressa Cristina Novello, si chiama “Archeologando”, e prevede tre incontri a scadenza mensile, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sotto la direzione di Carmelo Malacrino, che ha dato un grande impulso alla valorizzazione del patrimonio culturale museale e del territorio calabrese anche attraverso l’incentivo alla formazione, alla didattica e alla divulgazione.

I ragazzi assisteranno a una lezione dell’esperto restauratore Giuseppe Mantella e potranno osservare dal vivo i lavori del cantiere di restauro della splendida Testa di Basilea, tra i reperti più significativi e “misteriosi” del Museo, di età ellenistica, ad opera di giovani collaboratori restauratori della Città Metropolitana, coordinati dallo stesso Mantella, sotto la direzione scientifica di Malacrino. I lavori sono finanziati da Intesa San Paolo grazie all’Art Bonus, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

«Il Museo custodisce cultura e crea comunità, costruendo il senso di identità nazionale attraverso la crescita della conoscenza e dell’amore per le proprie radici nei più giovani», dichiara il direttore del MArRC, Malacrino. «La tutela del patrimonio storico-artistico passa attraverso la trasmissione dei saperi e delle tradizioni culturali, insieme allo sviluppo delle competenze professionali».

«Grazie alla collaborazione con il MarRC, i nostri ragazzi possono vivere la loro passione per la classicità in una importante esperienza formativa a costo zero», afferma la responsabile del progetto “Archeologando” – dal greco arké (origini) + logos (ragione, discorso) –, la docente di Lettere Novello.

Domenica prossima, 11 febbraio, il Museo si trasforma la mattina in luogo di divertimento per i più piccoli, giocando con “EnigMarrc”: alla biglietteria saranno consegnati ai bambini cruciverba altri giochi a stampa, per trascorrere in allegria un giorno di festa con i Bronzi di Riace.