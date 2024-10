Arci Reggio Calabria promuove corso in diritto dell’immigrazione

Unicef, Médecins du Monde ed ARCI Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, promuovono un CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE destinato alle categorie professionali degli avvocati, delle forze dell’ordine, dipendenti della pubblica amministrazione e operatori nel settore dell’accoglienza.

Il Corso si svolgerà presso BEST WESTERN Hotel Class Lamezia, Località Rotoli, 88046 Lamezia Terme CZ in 4 incontri:

venerdì 21 settembre (15.00 – 19.00), sabato 22 settembre (09.30 – 12.30 / 15.00-18.00)

venerdì 28 settembre (15.00 – 19.00), sabato 29 settembre (09.30 – 12.30 / 15.00-18.00)

Il Corso vede la partecipazione di esperti altamente specializzati e si pone l’obiettivo di analizzare la tematica sul diritto dell’immigrazione, sia da un punto di vista teorico che pratico. Nel pomeriggio di sabato 22 e 29, verranno formati dei gruppi di lavoro che, insieme ad esperti del settore, analizzeranno gli aspetti procedurali della normativa riguardante il diritto dell’immigrazione, al fine di fornire strumenti utili e necessari per la risoluzione di casi pratici.

Gli argomenti trattati saranno: Lo Straniero in Italia, MSNA in ambito europea, MSNA richiedente asilo: procedura di riconoscimento della protezione internazionale, Tutore: prassi e normativa di riferimento, Affidamento dei MSNA: in famiglia e presso i servizi sociali, ART. 14 – 15 – 16 – 17 Legge Zampa: Diritto alla salute e all’istruzione, Diritto all’ascolto dei MSNA nei procedimenti , Diritto all’assistenza legale e Minori vittime di tratta, Accertamento della minore età del MSNA, Approccio Hotspot – reato di solidarietà e chiusura dei porti, Patrocinio a spese dello Stato, Protezione internazionale e tutela giuridica dello straniero nell’attuale quadro normativo e alla luce della suprema Corte, Allontanamento e tutela giurisdizionale dello straniero art. 13 e 14 testo unico, Regolamento Dublino: normativa attuale e prospettive future

Interverranno: l’Avv. Alessandra Zagarella, Giudice di Pace di Roma ed avvocato del Foro di Reggio Calabria; dott. Ugo Ferruta, Giudice di Pace di Roma; l’Avv. Adriano Scardaccione del Foro di Roma, l’Avv. Marta Olivieri del Foro di Milano, l’Avv. Guido Savio del Foro di Torino; il Dott. Giuseppe Pizzonia, vicequestore aggiunto della Questura di Reggio Calabria e Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, l’Avv. Danilo Sarra del Foro di Reggio Calabria. l’Avv. Luigi Migliaccio del Foro di Napoli; l’Avv. Ivan Pupetti del Foro di Roma, l’Avv. Francesco Penna del Foro di Reggio Calabria, IV Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria.

IL CORSO E’ A TITOLO GRATUITO

Per gli avvocati, il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al fine di ottenere crediti formativi (20CFU). I crediti formativi verranno erogati gratuitamente a coloro i quali parteciperanno all’80% delle lezioni.

Per tutte le altre categorie, il corso dà diritto ad un Attestato di partecipazione, previa presenza all’80% delle lezioni.

Numero massimo di partecipanti: 100 iscritti.

Si prega di inviare iscrizione entro il 19 settembre 2018 tramite invio email a fm.calabria.italy@medecinsdumonde.net

Per maggiori info contattare email: fm.calabria.italy@medecinsdumonde.net, Tel: 3387133387