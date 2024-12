Arena Lido di Reggio, mancano i fondi per l’ultimazione: si procede con la riqualifica esterna

Il Comune di Reggio Calabria, con un recente provvedimento, ha ufficializzato alcune importanti rettifiche in merito all’intervento sull’Arena Lido, evidenziando un aggiornamento del quadro economico e delle risorse destinate.

Il documento prevede una ultimazione (se mai ci sarà) in ‘due tempi’. Mancando attualmente le risorse per completarlo, si procederà intanto con la riqualificazione degli esterni. In poche parole, si procede con un piano simile rispetto a quanto visto con l’Hotel Miramare, esternamente messo a nuovo dall’amministrazione Falcomatà, mentre all’interno è totalmente da ristrutturare.

Gioiello degli anni ’50, il teatro Arena Lido è stato in parte demolito a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 per diventare un grande centro congressi.

Progetto mai andato in porto grazie alla ferma opposizione di associazioni e cittadini che hanno combattuto strenuamente. L’opera, però, da allora è rimasta ferma, in parte demolita, in parte ricostruita, divenendo inevitabilmente deposito di detriti, erbacce e dimora dei senzatetto.

Leggi anche

Durante la prima consiliatura, l’amministrazione Falcomatà era tornata a puntare sul ripristino dell’Arena Lido stanziando, grazie ai Patti per il Sud, 1 milione e 850 mila euro per il recupero, la riqualificazione e il completamento del manufatto.

Nel 2021, le parole dell’allora assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca (oggi consigliere regionale) sembravano avvicinare la conclusione dei lavori.

“L’attuale progetto prevede di mantenere il tetto “copri e scopri”. Una volta ultimata sarà veramente una struttura meravigliosa. Il progetto esecutivo è stato già approvato e, anziché fare la gara, visto che si tratta di lavori di impiantistica visto che la struttura in se e per sé è realizzata, abbiamo chiesto la disponibilità tecnica-amministrativa della società in house Castore per realizzazione”, le parole di Muraca nell’aprile del 2021. Nel novembre del 2023 invece era arrivata una petizione dei cittadini, i quali chiedevano a gran voce il completamento dell’opera, senza successo. Leggi anche

Con la recente determina dell’amministrazione, si rimodula l’importo complessivo del progetto a 500.000 euro. Di conseguenza, è stato necessario adeguare la precedente determinazione dirigenziale del 2020.

Importi e interventi specifici

Il nuovo quadro economico prevede:

352.920 euro (oltre IVA) per i lavori affidati alla Società Castore SPL S.r.l.;

(oltre IVA) per i lavori affidati alla Società Castore SPL S.r.l.; 80.000 euro per la bonifica dell’area;

per la bonifica dell’area; 23.914,28 euro per la fornitura del telo da parte della Progetto Touring S.r.l.;

per la fornitura del telo da parte della Progetto Touring S.r.l.; 5.646,72 euro per incentivi;

per incentivi; 2.227 euro per eventuali imprevisti.

Tutte le somme sono garantite dai Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana, assicurando piena copertura finanziaria. Bisognerà quindi attendere per capire il destino e il futuro dell’Arena Lido, una delle principali incompiute dell’amministrazione Falcomatà, situata nel cuore di Reggio Calabria, a pochi metri dalla scalinata del Waterfront.