Alloggi popolari di Arghillà: i cittadini potranno regolarizzare l’occupazione

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da cittadini e associazioni della zona, comunica un avviso importante per la regolarizzazione dell occupazione illegittima degli alloggi popolari, i cui termini scadono il 30 giugno, ed entro quella data si potrà presentare la domanda di regolarizzazione agli Enti proprietari.

Lo sportello sociale del Coordinamento, che assiste i cittadini di Arghillà, sarà aperto per ultimi DUE INCONTRI prima della scadenza:

lunedì 24 ad Arghillà Sud dalle 9 alle 11;

mercoledì 26 sempre dalle 9 alle 11 ad Arghillà Nord.

Lo sportello ad oggi ha istruito e presentato all Aterp e al Comune oltre 150 pratiche di cittadini che hanno ritenuto di usufruire della possibilità data dalla legge regionale di rientrare finalmente nella legalità ed essere assegnatari di alloggi, possedendone i requisiti.

Queste sono le ultime due occasioni offerte per poter presentare le domande di regolarizzazione, prima che scadano i termini della legge.

Dopo il 30 giugno non sarà più possibile sanare l’occupazione abusiva, con tutte le conseguenze previste dal decreto Salvini. Sarà un peccato se dei cittadini in possesso dei requisiti non sfruttano questa ultima possibilità per dare un po’ di tranquillità alla propria famiglia.

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà fino all’ultimo sarà al fianco di chiunque abbia bisogno di chiarimenti, informazioni, modulistica per gli alloggi Aterp e comunali. Dopo il 30 non sarà più possibile.