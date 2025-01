Reggio, maneggiavano un fucile di dubbia provenienza: due deferiti

Prosegue l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla detenzione illegale di armi. Nel corso di un controllo del territorio, i militari della Stazione di Catona hanno denunciato in stato di libertà due uomini con precedenti penali, sorpresi a maneggiare un fucile nei pressi di un’abitazione nel quartiere di Arghillà.

Fucile sequestrato dai Carabinieri di Catona

Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato un fucile doppietta calibro 12 di dubbia provenienza. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio, mirate a contrastare la detenzione illecita di armi e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Lotta alla criminalità e sicurezza pubblica

Queste operazioni, condotte con meticolosità dai Carabinieri, fanno parte di un ampio monitoraggio della criminalità nella provincia reggina. L’obiettivo principale è prevenire l’uso illecito delle armi e rafforzare la sicurezza pubblica.

L’intervento della Stazione di Catona rappresenta solo l’ultimo di una serie di operazioni che vedono quotidianamente impegnati i militari nel contrasto alla criminalità su tutto il territorio.

Grazie a un costante lavoro di intelligence e a un’attenta attività di pattugliamento, l’Arma dei Carabinieri garantisce un’azione efficace anche nelle zone più difficili, contribuendo a mantenere alta la sicurezza pubblica.

Indagini in corso

Essendo il procedimento ancora in fase di indagini preliminari, si applica il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva per i due uomini denunciati.