Arghillà, un campetto di periferia: simbolo di quelle partite vinte e giocate bene

Una giornata straordinaria con don Sergio Massironi, raccontata direttamente dalle parole e dagli scatti che lui ha scelto per “vederci” con i suoi occhi.

Su mandato del Papa, don Sergio, ha coordinato il gruppo di lavoro che ha visitato 40 periferie nei diversi continenti incontrando credenti e non e per ritornare poi al Dicastero del Servizio Umano Integrale a sviluppare quella teologia dell’uomo di cui il pontificato di Francesco è intriso. All’interno del partecipatissimo e attesissimo appuntamento promosso dall’Azione Cattolica Diocesana, Don Sergio è stato con tutti noi, anche ad Arghilla, abitando per un pomeriggio questa fragile periferia di Reggio Calabria. La giornata è stata un’esperienza meravigliosa di dialogo, ascolto e inclusione.

Di Arghillà don Sergio ha conosciuto le ferite e le speranze. Le ferite del degrado e dell’abbandono. Le speranze dei tanti operatori cattolici e non e che con fatica ogni giorno costruiscono percorsi di inclusione, bellezza, diritti e dignità.

E poi, la visita al campetto, spazio colorato, pulito e partecipato che è il segno concreto del percorso (Comune, Garante Metropolitano e Associazioni) di speranza e rinascita che solo “certe partite” riescono a regalare. Giocare tutti per la stessa squadra, il più delle volte, ci porta a vincere importanti partite e sfide quotidiane. Ad Arghillà, per provare a portare a casa qualche risultato (giustizia e diritti per tutti), si dovrebbe partire da questo modo di fare, da questo atteggiamento di fondo. Dal blog di don Sergio A MISURA D’UOMO, condividiamo parole importanti e cariche di significato, un tracciato di quello che, da anni, viviamo per strada in questo quartiere del nostro territorio.