Arpacal, bandi di selezione per assunzioni personale

Assunzione di personale in Arpacal. Due i bandi di selezione emessi dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.

Bando di selezione per il reclutamento con prova teorico-pratica a tempo pieno e determinato di n. 2 unita’ di personale di categoria BS – profilo operatore tecnico specializzato – conduttore mezzi nautici, per l’espletamento delle attivita’ relative al programma marine strategy. CLICCA QUI PER LE INFO

Bando di selezione per il reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 1 unita’ di personale di categoria C – profilo assistente amministrativo, per l’espletamento delle attivita’ relative al programma marine strategy. CLICCA QUI PER LE INFO