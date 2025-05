Reggio, arrestati i vertici della cosca Labate: egemone nel rione Gebbione tra pizzo ed estorsioni – VIDEO

‘Monastero‘ è il nome dell’operazione dei Ros del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di tre esponenti della cosca Labate.

Parliamo di un numero ristretto di persone arrestate ma che, come hanno ricordato gli inquirenti nel corso della conferenza di questa mattina, rappresentano i vertici della cosca reggina.

Estorsioni, richieste del pizzo e imposizioni nella scelta dei fornitori. Da decenni la cosca Labate è padrona del quartiere Gebbione. E’ emerso questo, e non solo, durante la lunga conferenza stampa all’interno dei locali del Comando dei Carabinieri di Reggio Calabria.

L’operazione dei Ros ha evidenziato un’attività di alto profilo investigativo, durata per parecchi anni, iniziata nel 2019, che oggi si conclude con l’arresto di personaggi di alto valore legati alla cosca Labate.

Servizi dinamici sul territorio, intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono serviti per portare a compimento l’indagine.

“Abbiamo acclarato ancora una volta la reggenza della famiglia Labate in capo a Francesco Salvatore Labate detto Franco, che in una specie di staffetta operativa gestionale con altri elementi apicali della propria cosca, agiva nel territorio, in particolare modo nel quartiere Gebbione”. Sono le parole del Comandante del Primo Reparto, Colonnello Riccardo Barbera.