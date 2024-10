‘Ndrangheta, Ignazitto: ‘Reggio non più ‘Arcocentrica’, Gallico fulcro della criminalità’

Estorsioni, usura, associazione mafiosa, omicidi e detenzione illegale di armi.

E’ ciò che emerso dalle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Reggio Calabria a conclusione dell’attività investigativa della Procura della Repubblica di Reggio Direzione Antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, nell’ambito dell’operazione di questa mattina denominata ‘Gallicò’.

Il sostituto procuratore Walter Ignazitto, intervenuto nel corso della conferenza stampa di questa mattina, ha spiegato i dettagli dell’operazione ed in particolar modo come si operava nel territorio a nord della città, nella frazione di Gallico, ricostruendo le dinamiche organizzative interne:

Secondo Ignazitto inoltre:

“la ‘ndrangheta non è più ‘arcocentrica’, ovvero non tutto parte e si dipana da Archi, ma questa indagine ci spiega nel dettaglio come negli ultimi anni tutte le maggiori fibrillazioni che sono emerse nel mandamento di Reggio centro hanno trovato il loro fulcro in Gallico. Il quartiere a nord della città presenta due peculiarità: da un lato è un luogo in cui, nonostante le difficoltà economiche di Reggio, presenta ancora una sua cospicua vitalità dal punto di vista imprenditoriale ed economico e quindi ha suscitato grande appetito da parte delle cosche. Dall’altro lato Gallico è anche una realtà in cui per diversi anni non si è avuta una leadership certa a differenza di quanto accade in altre realtà imprenditoriali di Reggio”.