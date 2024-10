Arriva al PalaCalafiore la Pasta Cellino Cagliari. Viola stai pronta a consumarla

di Domenico Suraci- Giovedì 8 febbraio alle 20:30 si ritorna al “PalaCalafiore”, per ricominciare da dove si era finito. Ovviamente non sarà un semplice allenamento, tutt’altro. Cagliari ha solo due punti in meno dei reggini in classifica, ha grandi qualità di gioco ed un roster di tutto rispetto che grazie al sito ufficiale della compagine sarda andiamo ad analizzare.

Marcus Keene, soprannominato il “Killer” per le sue qualità balistiche, è nato il 6 maggio del 1995 in Germania, dove i suoi genitori erano arruolati nell’esercito americano, ed è cresciuto in Texas, a San Antonio. Dopo due anni al college a Youngstown State, il playmaker si è trasferito a Central Michigan, squadra con cui nella scorsa stagione ha collezionato una serie di eccezionali prestazioni offensive, compreso il maggior ”bottino” individuale dell’ultima annata della Division I dell’NCAA con i 50 punti realizzati (con 10 triple a segno) nel match contro Miami (Ohio). Keene ha chiuso dunque l’anno con 30 punti di media a gara, guadagnandosi la chiamata dei Washington Wizards per la Summer League di Las Vegas in cui ha fatto registrare 11,3 punti e 1,3 assist di media a partita.

Allegretti, nato ad Angera il 30 aprile del 1981, è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese facendo il suo esordio in Serie A nella stagione 1999/2000. Dopo un anno in prestito a Borgomanero, in Serie A2, è tornato a Varese nell’estate del 2002 ed è rimasto in bianco- rosso per ben quattro stagioni, partecipando anche all’Uleb Cup e facendo registrare, nel 2003- 2004, 6,1 punti e 1,3 rimbalzi di media a match. Nel 2006 è passato a Ferrara, in Lega 2, dove ha realizzato 9,1 punti di media a partita nella prima stagione e ben 9,8 punti, con 3,3 rimbalzi di media a gara, nella seconda, chiusa con la conquista della promozione in Serie A. Confermato alla Carife nella massima serie il lungo ha messo a segno 4,7 punti di media a sfida. Nell’estate del 2009 Allegretti è tornato in Serie A2, all’Umana Reyer Venezia, dove è rimasto per tre anni fornendo un contributo decisivo alla promozione in Serie A degli oro- granata al termine della stagione 2010/ 2011 con 6,8 punti e 3,4 rimbalzi di media a match e giocando quindi nuovamente il massimo campionato nel 2011/2012. Dopo aver iniziato l’annata 2012/2013 al Nuovo Basket Napoli, in Serie A2, si è trasferito nel febbraio del 2013 alla FMC Ferentino. L’anno successivo il lungo è ritornato all’Azzurro Basket Napoli, facendo registrare 7,1 punti e 3,5 rimbalzi di media a partita nella prima stagione e ben 9,3 punti, con 4,5 rimbalzi di media a gara, nella seconda. Nell’estate del 2015 Allegretti è stato ingaggiato dalla Proger Chieti, dove è rimasto per due anni chiudendo il primo con 12 punti e 4,4 rimbalzi di media a sfida. Allegretti ha anche partecipato con la Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali Universitari nel 2005 e ai Giochi del Mediterraneo nel 2009.

Mirco Turel, nato il 3 aprile del 1994 a Pordenone e figlio di Davide, giocatore professionista negli anni ’70 e ’80, ha esordito giovanissimo in Serie B dilettanti con la Falconstar Monfalcone nel 2010/2011. Nell’estate del 2011 si è trasferito all’Aget Imola, in Legadue, dove è rimasto per tre stagioni prima di passare, nel febbraio del 2014, alla Madogas Natural Energy BNB. L’anno successivo Turel è stato ingaggiato dalla Remer Treviglio, dove è rimasto anche nel 2015/2016 disputando un ottimo campionato di Serie A2 chiuso con 9 punti e 1,9 rimbalzi di media a match. Dopo aver iniziato la scorsa stagione ad Agropoli, facendo registrare 7,9 punti di media a gara, l’esterno si è trasferito nel mese di febbraio alla Proger Chieti, dove ha avuto come compagno Marco Allegretti che ritrova proprio a Cagliari.

Roberto Rullo, nato a Lanciano il 5 febbraio del 1990, è cresciuto nel settore giovanile prima della Virtus Siena e poi della Benetton Treviso dove ha esordito in Serie A nell’annata 2006/2007. Prestato a Imola, in Legadue, nell’anno successivo, ha mostrato buoni spunti con 4,8 punti di media a gara ed è quindi tornato a Treviso per la stagione 2008/2009. Nell’estate del 2009 Rullo è sceso a Casalpusterlengo, in Legadue, disputando un ottimo campionato chiuso con 8,3 punti e 1,6 assist di media a match tirando i liberi con la notevole percentuale del 90%. L’esterno abruzzese ha iniziato la stagione 2009/ 2010 a Teramo in Serie A, per poi trasferirsi nel mese di gennaio a Veroli, in LegaDue. Nell’annata successiva è stato confermato a Veroli, dove ha messo in mostra il suo talento segnando 7,2 punti di media a gara e risultando il miglior tiratore da 3 punti dell’intera Lega. Dopo aver cominciato l’annata successiva a Capo d’Orlando, sempre in Legadue, Rullo è passato a Pistoia dove ha ottenuto la promozione in Serie A. Nell’estate del 2013 è stato ingaggiato dalla Pallacanestro Cantù, in Serie A, con cui ha partecipato anche all’Eurocup facendo registrare 5,6 punti di media a match con il 48,6% da tre. Nella stagione 2014/2015 l’esterno è tornato in Serie A2, alla Dinamica Mantova, per poi trasferirsi nel 2015/2016 alla Viola Reggio Calabria con cui ha fatto registrare 12,8 punti e 3,2 rimbalzi di media a partita. Nella scorsa annata Rullo ha vestito la maglia di Latina, chiudendo il campionato con 12 punti, 2,4 rimbalzi e 3,1 assist di media a gara. L’esterno ha anche vestito la maglia di diverse nazionali giovanili, compresa quella Under 20 con cui ha disputato i Campionati Europei del 2008, del 2009 e del 2010.

DeShawn Stephens, nato a Los Angeles il 9 ottobre del 1989, ha cominciato il college a Santa Monica mettendosi in grande evidenza e guadagnandosi la chiamata per l’ultimo biennio dal più prestigioso San Diego State. Uscito dall’università nell’estate del 2013, si è trasferito in Giappone dove ha giocato prima con gli Hamamatsu- Higashi Mikawa Phoenix e poi con gli Akita Northern Happinets.

Confermato agli Happinest, il lungo ha raggiunto nella stagione 2014/ 2015 la finale del campionato nipponico chiudendo l’anno con 14,4 punti e 8,6 rimbalzi di media a partita. Dopo aver iniziato l’annata successiva con la maglia della compagine turca del Banvit, prendendo parte anche all’Eurocup, Stephens è passato al Bandirma Kirmizi, nella seconda lega turca, e poi, nel mese di gennaio, allo Champagne Chalons-Reims Basket, in Serie A francese. Tornato nell’estate del 2016 agli Akita Northern Happinets, il centro si è trasferito nello scorso marzo ai Los Angeles D- Fenders, in D- League, facendo registrare 7,4 punti e 4,8 rimbalzi di media a gara.

Foto di Maurizio Polimeni