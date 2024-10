Il calendario delle Festività Mariane 2017. Un programma ricco di eventi per vivere Reggio a 360°

Arriva finalmente, dopo una lunga attesa, il calendario ufficiale delle Festività Mariane 2017.

Il Calendario è stato esposto nella conferenza di questa mattina a Palazzo San Giorgio alla presenza del Consigliere Metropolitano Riccardo Mauro e del Consigliere Comunale Nicola Paris. Un programma ricco di eventi che coinvolge la città a 360°.

Si parte già da oggi, giovedì 7 Settembre, alle ore 18:30 a Palazzo Alvaro con la Mostra “50 anni di processione in 100 scatti” che sarà visitabile fino a martedì 12 settembre, giorno di chiusura delle Festività Mariane. La giornata proseguirà con il musical Peter Pan, uno spettacolo della compagnia teatrale Grangia di villa arangea, alle ore 21:30 al Piazzale Eremo.

La festa entrerà però nel vivo solamente venerdì 8 settembre con la classica veglia dell’Eremo. Il programma civile prevede però tante sorprese, a partire dal concerto in onore della Madonna della Consolazione da parte del Conservatorio “Francesco Cilea”, alle ore 18.30 nel Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro.

Uno degli eventi più importanti è fissato però per sabato 9 Settembre, giorno in cui avrà luogo nel palcoscenico di Piazza del Popolo alle ore 21:30 il concerto di Fabrizio Moro, il cantautore italiano che più volte ha partecipato al Festival di Sanremo. “Pensa“, “Eppure mi hai cambiato la vita” e “Portami Via” sono solo alcuni dei suoi capolavori che negli anni hanno fatto innamorare il pubblico italiano.

Nella serata di sabato prendono vita anche le altre piazze della città, a dimostrazione del fatto che durante Festa Madonna è impossibile rimaner fermi. A Piazza Castello sarà possibile assistere alla commedia in vernacolo “Non jatta fù e nè dammaggiu fici” a cura dell’Ass. culturale teatro libero Reggino. Nello stesso momento a Piazza Camagna sarà possibile invece ascoltare della buona musica, ad esibirsi il gruppo musicale Kastigo.

Domenica 10 Settembre gli appuntamenti civili delle Festività Mariane iniziano davvero presto, al piazzale dell’ex stazione Lido alle ore 7:30 fino alle ore 21:00 il “Mercanteinfesta” a cura dell’Ass. Reghium Urbis Antiqua 1908. Sempre nella mattinata sarà possibile invece partecipare alla IV tappa campionato di gimkana 2017 “Vespa club di Reggio Calabria”, appuntamento alle ore 9.30 a Piazza del Popolo. Nel pomeriggio, un appuntamento imperdibile, il Premio simpatia della Calabria 2017, “La Calabria nel cuore” Xl edizione con la cerimonia di premiazione a cura dell’Ass. Incontriamoci sempre per il volontariato. Avrà luogo inoltre la presentazione e degustazione del dolce dello stretto a cura delle Ass. dei pasticceri calabresi e siciliani dell’APAR e DUCEZIO, alle ore 18.30 sulla Terrazza del Castello Aragonese. Nella sera invece appuntamento a Piazza Camagna alle ore 21:00 per la Giornata del Portatore a cura dell’Associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione Reggio Calabria.

Ancora tanta musica, spettecoli e mostre espositive nella giornata di lunedì 11 Settembre, che vedrà protagoniste Piazza Duomo, l’Arena dello Stretto e Piazza Castello con gli appuntamenti della V mostra espositiva Fiat 500 ed auto d’epoca a cura di Club Amici della vecchia 500, Note metropolitane dei Kalavria in concerto e “U figghiu masculu”, la commedia teatrale di Pippo Scammacca con la regia di Enzo Zolea a cura di Parrocchia S.Nicola di Bari Santa Maria della neve – Compagnia teatrale parrocchiale la compagnia della gioia.

L’ultima giornata di questa tradizionale festa reggina, martedì 12 Settembre, vedrà presente a Reggio Calabria un altro grande autore della musica italiana: Raf. Per perdersi nel suo ‘infinito‘ non bisognerà far altro che recarsi a Piazza Indipendenza alle 21:30. Congiuntamente al concerto che chiuderà le Festività Mariane 2017, l’Arena Ciccio Franco sarà animata da spettacoli di danza classica e contemporanea in memoria di Eliana Blandini Cutrupi a cura di Gianni Cutrupi, mentre a Piazza Castello è programmata l’esibizione di gruppi folkloristici a cura di Unione Folclorica Italiana.

Come ogni anno allo scoccare della mezzanotte, occhi puntati al cielo per godere del magnifico spettacolo dei giochi pirotecnici sul mare da ammirare dal Lungomare Facolmatà.

N.B. Le bancarelle verranno installate a Pentimele, mentre le giostre saranno posizionate al tempietto. Per motivi di sicurezza in base alle disposizioni antiterrorismo il Piazzale Botteghelle è stato escluso perché più difficile da chiudere al traffico a causa delle molteplici entrate. Verranno inoltre aumentate le corse dei treni per tutto il periodo delle Festività in modo da permettere anche ai più lontani di raggiungere facilmente la città di Reggio Calabria.