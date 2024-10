Arriva a Reggio lo Street Food Village l’imperdibile evento gastronomico dell’estate 2018

Dopo il successo del Beer Festival dello scorso anno, l’Associazione RCB – Reggio che balla torna con un altro imperdibile evento!

Dal 30 agosto al 2 settembre la zona Tempietto del Lungomare di Reggio Calabria sarà infatti animata dal Reggio StreetFood Village, un vero e proprio paese dei balocchi per i reggini più golosi. Gastronomia, divertimento e tradizione le peculiarità che renderanno questo evento unico nel suo genere.

A far da padroni saranno infatti i prodotti tipici della nostra terra e della vicina Sicilia, di cui i visitatori potranno usufruire grazie ai numerosi stand presenti. Si comincia alle 19:00 per poi proseguire fino a mezzanotte inoltrata, per un food tour al ‘sapore di mare’ grazie alla bellissima location scelta per ospitare l’evento.

“La zona tempietto non è stata scelta a caso – afferma Marco Viglianti, Promotore dell’evento e Presidente della RCB – Attraverso lo StreetFood Village vogliamo far riavvicinare i reggini ad uno dei posti più belli del nostro centro città che, per troppo tempo, è rimasto spoglio ed inutilizzato ed allo stesso tempo desideriamo far ritrovare ai cittadini il ‘gusto’ di mangiare in compagnia assaporando a pieno i prodotti della Calabria e non solo”.

Allo StreetFood Village non mancheranno la musica, gli spettacoli e personaggi importanti, tra cui Amaurys Perez, finalista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che, dopo aver visitato qualche settimana fa la Città dello Stretto, torna a Reggio Calabria con il suo birrificio artigianale Zion.

L’evento è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria ed è inserito all’interno del cartellone dell’Estate reggina 2018.

Birra ma anche dolce e salato, per dei “pasti” che vi faranno girare la testa! Pronti ad entrare in un vero e proprio villaggio gastronomico? Reggio Street Food Village vi aspetta dal 30 agosto al 2 settembre per un viaggio all’insegna del buon cibo, del divertimento e della riscoperta dei sapori!