Occhiuto annuncia l’arrivo di 48 nuovi medici cubani: un aiuto per gli ospedali calabresi

Il presidente della Regione Calabria e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, ha annunciato con un video su Instagram l’arrivo di 48 nuovi medici cubani che raggiungeranno la Calabria stanotte.

L’accoglienza e il benvenuto ai medici

“Rivolgo loro un caloroso benvenuto“, ha dichiarato Occhiuto, sottolineando il grande contributo che questi medici daranno agli ospedali calabresi. Si uniscono così agli altri 325 medici cubani già attivi nelle corsie degli ospedali della regione.

Specializzazioni e aree di lavoro

I 48 nuovi medici cubani sono specializzati in una serie di settori, tra cui:

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Gastroenterologia

Medicina fisica e riabilitazione

Ginecologia

Cardiologia

Pediatria

Emergenza urgenza

Neurologia

Ortopedia e traumatologia

Urologia

Medicina interna

Un segnale di speranza per la sanità calabrese

Occhiuto ha ribadito con determinazione: “Io non mi arrendo” e ha augurato loro un buon lavoro, evidenziando l’importanza di queste collaborazioni per il miglioramento dei servizi sanitari in Calabria.

Fonte: Ansa Calabria