Art Academy Artelis di Reggio Calabria presenta progetto ‘If Invisible Were Visible’ Venerdì 19 Dicembre 2014 presso Art Academy Artelis via Anita Garibaldi 245, Gallico Superiore (RC).Programma:Ore 18:30 PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “D’IMPROVVISO, L’INVERNO”Interventi:ELISA URSOInsegnante di pittura, ceramica e scultura e direttrice di Art Academy ArtelisDANIELA DE BLASIOConsigliera di Parità Provincia di Reggio CalabriaLUCIANA BOVA VESPROCollettiva AutonoMIA Reggio CalabriaSAVERIO PAZZANOScrittore e insegnante di italianoFRANCO ARCIDIACOEditore e giornalistaELISABETTA MARCIANòArtista e presidente dell’associazione culturale LiberarchèDOMENICA COSOLETOArtista, scrittrice, responsabile della rubrica radiofonica Arte e Spettacolo, autrice del romanzo “D’improvviso, l’inverno”Ore 19:45 L’IMPRESSIONE DELL’ARTELARISSA MOLLACEArtista esperta in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, autrice delle illustrazioni fotografiche ispirate ai personaggi di “D’improvviso, l’inverno”(modelli Antonio Puro, Ester Giacco, Luca Palermo, Federica Sorace e Andrea Minniti)Ore 20:00 READING LETTERARIOCATERINA LOIEROArtista e scrittriceIL BAKArtista e capo-gilda della Gilda degli ArtistiOre 20:15 VERNISSAGE “L’AMORE NON è VIOLENZA”Espongono gli artisti:Mariangela Alizzi Alessandro Allegra Alexia AprileAnna Badolati Mattia Benedetto Marilù CaminitiPaola Canale Cloè Chabert Valentina CilioneValeria Conti Domenica Cosoleto Antonino D’AgostinoMaria Dattola Leila Della Villa Stefania Della VillaAntonino Diano Maria Di Pietro Francesca DonoElmar Lina Filippone Davide FontanaElisa Fortugno Adriano Fuscà Lalla GangeriEster Giacco Stephanie Guillemet Giuseppe IariaAntonella La Rosa Giuseppe Lococo Caterina LoieroCarmela Mafrica Nicoletta Marra Tiziana MarraFrancesca Martino Pasquale Antonio MediciLucia Miano Veronica Modafferi Larissa Mollace Domenico Morabito Maria Morabito MS–Dos Francesco Neri Tiziana Nucera Adriana PoerioAliz Polgar Antonio Puro Elvira PullanoAdriana Rescigno Rob Graziella RomeoMaria Carmela Romeo Titti Romeo Carmela Salvatore Nuccio Schepis Victor Siracusano Elvira SirioIrene Sitibondo Olga Smirnova Lorenza StelitanoGiusy Toscano Elisa Urso Marianna VotanoGiuseppe VizzariA seguire APERITIVO D’ARTE E LETTERATURAOfferto da:Ristorante La MadonninaI 5 SensiGrand Hotel VictoriaL’Antica Pasticceria di Antonino D’agostinoBar Caridi SrlLa mostra d’arte collettiva durerà fino al 2/01/15PARTNER:Antenna FebeaSocial SudCentro PierreLiberArchè AssCulturaleArteterapia Zefiroart di SidernoCollettiva AutonoMIA Reggio CalabriaSpazio Donna onlus CasertaDalla parte delle donne BolognaA.I.DI.CI Organizzazione volontari Castelvetrano Kronos Arte di Melito di Porto SalvoHop Soluzioni CreativeLa Gilda degli ArtistiComitato Provinciale UNICEF Reggio CalabriaAmnesty International Italia Gruppo di Reggio CalabriaSoroptimist International d’Italia Sede di Reggio CalabriaSPONSOR:Drimage Creative StudioMatty FlowersMades Design StudioIl Salotto del libroMondo ColoreFalegnameria Artigianal CucineCondominio Reggio CalabriaDomenico Notaro FotografoDiano Segni e Immagini