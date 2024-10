L’artista reggino Michelangelo Giordano vola in Polonia con la sua musica

Dopo il successo ottenuto in Georgia, Michelangelo Giordano partirà verso la Polonia il prossimo 29 maggio per partecipare al XIX Festival Internazionale Muszelki Wigier di Suwalki; un invito ottenuto dalla rappresentazione polacca presente all’International Art Festival di Batumi, dove Michelangelo Giordano aveva partecipato lo scorso novembre 2018.

Il cantore reggino porterà con sé una valigia ricca di tradizione, cultura e musica della nostra Italia; quell’Italia amata nel mondo per le melodie magiche e la profonda poesia. Michelangelo Giordano durante il festival polacco che si terrà dal 30 maggio all’1 giugno 2019, presenterà alcuni brani del suo album d’esordio “Le strade popolari”, brani della tradizione popolare italiana ed alcune anticipazioni del suo nuovo album in uscita a breve.

Il nuovo album è stato prodotto, anche questa volta, dai produttori Stefano Pulga ed Antonio Pirillo e promette grandi emozioni; sarà proprio il suo inseparabile produttore Antonio Pirillo ad accompagnare Michelangelo Giordano in questa nuova avventura internazionale.