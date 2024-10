Ascoli: allarme rientrato per il bomber Dionisi, anche se…

Insieme alla vittoria pesantissima ottenuta contro la capolista Empoli, quarta consecutiva in campionato per i ragazzi di mister Sottil, anche un pizzico di preoccupazione al termine dell’incontro per le condizioni del difensore Avlonitis e soprattutto il bomber che è stato determinante per la rimonta dei marchigiani, Dionisi.

Dionisi recupera ma non è al meglio

Secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico, i due giocatori dovrebbero comunque tornare a disposizione per la trasferta di Reggio Calabria con la scelta del tecnico che ne valuterà la possibilità di mandarli in campo sin dal primo minuto o preservarli pensando anche alle ultime due gare contro Cittadella e Chievo. Si ricorda che per squalifica non ci saranno Brosco e Buchel.