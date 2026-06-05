Ascoli-Union Brescia: la partita che vale la B. Sold out in tempi record. Incredibile
Cosa dice il regolamento se al termine dei 90 minuti il risultato complessivo resterà in equilibrio
05 Giugno 2026 - 09:54 | Redazione
Ultimo atto della stagione sportiva 2025-2026. Domenica 7 giugno, alle ore 18, Ascoli e Union Brescia si giocheranno la promozione in Serie B nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. La gara è in programma allo stadio Del Duca di Ascoli.
Si ripartirà dall’1-1 dell’andata. Al Rigamonti, l’Ascoli era passato avanti con Rizzo Pinna, prima del pareggio del Brescia firmato da Crespi. Un risultato che lascia tutto aperto in vista della sfida decisiva.
Del Duca sold out in 11 minuti
All’Ascoli non mancherà il sostegno del proprio pubblico. I biglietti per la finale di ritorno sono andati esauriti in appena 11 minuti, confermando l’attesa enorme che si respira in città. Il Del Duca si prepara quindi a una cornice di pubblico importante, tutta bianconera, anche per la chiusura del settore ospiti, così come già accaduto nella gara di andata.
Promozione in Serie B: il regolamento
Il regolamento è chiaro. Se al termine dei 90 minuti il risultato complessivo resterà in equilibrio, si andrà ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, saranno i calci di rigore a decidere chi salirà in Serie B.
Una partita secca, di fatto. Novanta minuti, forse di più, per decidere una stagione intera. Da una parte l’Ascoli, spinto dal proprio stadio. Dall’altra l’Union Brescia, che proverà a completare il percorso playoff lontano da casa.
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