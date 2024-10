Ascoli-Frosinone: partita con grandi polemiche finali. Pulcinelli minaccia denunce

Partita molto combatuta e decisa da una rete di Insigne sulla quale l’Ascoli ha contestato un fallo precedente. Ma non è solo quello l’episodio sul quale la squadra bianconera ha contestato l’operato del direttore di gara il signor Marinelli ed alla fine del match è stato addirittura il patron Massimo Pulcinelli a scendere all’interno del rettangolo di gioco per un faccia a faccia con l’arbitro. Dopo qualche ora sulla pagina Instagram di Pulcinelli si legge: “Denuncerò per danni l’arbitro Marinelli! In difesa dei miei interessi e dell’Ascoli Calcio“.

