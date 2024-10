Serie B: il Frosinone tenta la fuga. Il programma della giornata e la classifica

Solito turno di grande interesse in cadetteria dove si scende in campo per la tredicesima giornata

Nell’anticipo del venerdi, il Frosinone anche con un pizzico di fortuna, batte l’Ascoli in campo avverso e allunga il passo in classifica, in attesa di Reggina e Genoa che dovranno ancora scendere in campo.

Il programma della giornata

Ascoli – Frosinone 0-1

Bari – Sudtirol

Cagliari – Pisa

Cosenza – Palermo

Modena – Perugia

Parma – Cittadella

Spal – Benevento

Venezia – Reggina

Ternana – Brescia (ore 16,15)

Domenica 13 novembre

Genoa – Como

La classifica

Frosinone 30

Reggina 22

Genoa 22

Ternana 21

Bari 20

Parma 19

Ascoli 19

Brescia 19

Sudtirol 19

Cagliari 16

Spal 15

Cittadella 15

Palermo 15

Pisa 14

Modena 13

Como 12

Cosenza 11

Benevento 11

Venezia 9

Perugia 7