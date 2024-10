Venezia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Conferme o novità?

Tra poco la Reggina scenderà in campo con la speranza di dare seguito alla vittoria di lunedi scorso contro il Genoa. L’avversario è in forte difficoltà per tale motivo la partita presenta maggiori insidie, c’è da aspettarsi un inizio scoppiettante del Venezia, arrabbiato e con un nuovo allenatore in panchina.

Mister Inzaghi ha lavorato tutta la settimana soprattutto sull’aspetto mentale ed anche in conferenza ha ribadito che una gara diversa sul piano dell’attenzione rispetto a quella con i rossoblu, porterebbe solo ad una sconfitta. Mai come in questa circostanza ci sono grandi dubbi sull’undici iniziale.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo (Di Chiara); Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez (Gori), Rivas. All. Inzaghi