Venezia-Reggina: il dato definitivo del settore ospiti. Tanto amaranto

Ci sarà tanto amaranto al Penzo in occasione della trasferta che la Reggina giocherà contro il Venezia. Ancora una volta, l’ennesima, i tifosi hanno risposto presente e mai come in questa circostanza ci sarà bisogno del calore e del sostegno del pubblico per affrontare una gara complicata. I lagunari sono reduci da un periodo difficile con una classifica molto al di sotto delle aspettative ed hanno deciso per un nuovo cambio tecnico dopo aver affidato ad interim la panchina a Soncin, adesso toccherà a Vanoli. E’ facile aspettarsi un inizio arrembante ed è per questo motivo che mister Inzaghi ha messo i suoi in guardia. Conclusa la prevendita nel settore ospiti, saranno 1131 i tifosi amaranto presenti nel settore a loro riservato.

Leggi anche