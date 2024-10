Ascoli: il tecnico Bucchi esalta tutte le qualità della Reggina. Tre giocatori in dubbio

A tre giorni dalla sfida tra l’Ascoli e la Reggina, ha parlato il tecnico dei bianconeri Bucchi. Questo il suo pensiero sulla Reggina riportato dai colleghi di tuttoB: “Affrontiamo una squadra forte, con un allenatore molto bravo, uno dei migliori della categoria. La Reggina è una squadra esperta, composta da calciatori con alle spalle campionati di A e altri vinti in B, fuori casa ha espresso il meglio, ha dinamismo, giocatori di gamba, attacco della profondità, sarà una sfida difficile per noi, ma anche per gli avversari. Siamo convinti di essere un’ottima squadra, in casa il nostro pubblico ci darà una grandissima mano, speriamo di regalarci un bel fine anno. Eramo, Ciciretti e Giovane li stiamo valutando, mancano tre giorni alla partita, vorremmo avere tutti a disposizione“.

