Ascoli-Reggina: i numeri delle due squadre e come arrivano al confronto

Il nuovo anno vede la Reggina impegnata al Del Duca di Ascoli in una partita che anticipa una breve sosta, ed inaugura la finestra invernale del calcio mercato.

Ascoli e Reggina, come arrivano al confronto

Reggina ed Ascoli si presentano a questa sfida occupando la 13° posizione gli amaranto e l’ultimo posto in graduatoria i bianconeri. Reggina che con l’avvento in panchina di Baroni, sembra aver cambiato rotta. I 7 punti conquistati nelle 4 gare con il tecnico fiorentino al timone del gruppo, hanno fatto avvicinare la squadra alla zona tranquilla della classifica. 17 punti (4 vittorie 5 pareggi e 7 sconfitte) in 16 gare hanno portato la media punti ad 1.06. Anche ad Ascoli il cambio di allenatore ha portato aria nuova e risultati. Importanti le affermazioni con Sottil in panchina (vittoria contro la Spal e pareggio contro l’Empoli). I marchigiani rimangono sempre all’ultimo posto con 10 punti in 16 gare (2 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte), 0.6 punti di media a partita.

Nelle ultime 5 uscite, la Reggina è riuscita ad invertire il trend che ha caratterizzato, in negativo, il periodo da novembre a metà dicembre. Sono 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. 7 punti nelle ultime 3 partite, 2 vittorie consecutive nelle ultime 2 partite, senza subire gol. Ascoli, come detto, con Sottil in panchina nelle ultime due gare ha portato a casa 1 vittoria ed 1 pareggio, ma veniva da 3 sconfitte consecutive (10 totali in campionato).

Leggi anche

Passaggi, conclusione e tiri

Equilibrio nella percentuale della precisione dei passaggi, Reggina 81.8% Ascoli 81.3%, ma Reggina che gioca 405.9 passaggi rispetto ai 381.7 dell’Ascoli, in media a partita. Reggina 52.1% (6° posto classifica specifica Serie B) di possesso palla a partita, Ascoli 48.1% (15° squadra in cadetteria nella gestione del pallone).

Reggina che trasforma in conclusione il 18.6% delle azioni manovrate prodotte (27.5 a partita), Ascoli che tenta l’attacco su azione 23.2 volte a gara, trasformandolo in conclusione nel 24.1% dei casi. 0.8 conclusioni a partita su 2 contropiedi tentati per la Reggina, 1 conclusione su 3.1 ripartenze per l’Ascoli.

10.4 tiri tentati dalla Reggina ogni match, con 3.9 che finiscono nello specchio (37.7%). Ascoli che tenta 1 tiro in più a partita (11.6) ma ne conclude in porta 3.9 (33.8%).

Media differenza reti negativa per entrambe le squadre. Reggina con 15 gol fatti e 22 subiti segna -7 migliorando, al momento, di 1 gol a partita, Ascoli -12, dovuta a 13 gol realizzati e 25 subiti.

Leggi anche

Cartellini, presenze, cannonieri

17.3 falli a partita per la Reggina con la media di 3.1 cartelli gialli, 15.8 falli e 2.5 ammoniti tra gli ascolani ogni novanta minuti.

Per la Reggina Di Chiara con 16 presenze rimane l’unico calciatore utilizzato in tutte le partite disputate fino ad oggi. Crisetig con 1333 minuti, è il calciatore rimasto di più in campo. Anche l’Ascoli ha un calciatore che è stato presente nelle 16 gare disputate in questa stagione, ed è Cavion. Il più utilizzato è Leali con 1340 minuti.

Liotti rimane, attualmente, il capocannoniere della squadra amaranto con 4 reti. Bajić è il calciatore dell’Ascoli che ha realizzato più gol, 6.