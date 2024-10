Ascoli-Reggina: la probabile formazione amaranto. Due dubbi per Inzaghi

La Reggina punta non solo a confermare il secondo posto in classifica, ma se è possibile a migliorarlo e quindi consolidare un piazzamento decisamente inatteso e comunque meritato. Per farlo cerca la quarta vittoria consecutiva in trasferta, su un campo difficile come quello di Ascoli, squadra che da qualche settimana ha cambiato atteggiamento tattico e che rinuncia ad uno dei calciatori più importanti come Falasco.

Leggi anche

Inzaghi ha solo problemi di abbondanza, può scegliere in ogni reparto ed è facilmente immaginabile che riproporrà l’undici più volte visto nell’ultimo periodo, pur rimanendo qualche dubbio in due ruoli in particolare. Atenzione ai diffidati in casa amaranto, sono tre e quindi tutti a rischio squalifica: Pierozzi, Fabbian e Majer.

La probabile formazione

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese (Cionek), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez (Gori), Rivas. All. Inzaghi