ASD Accademia Calcio Archi, raduno giovanile gratuito per ragazzi e ragazze

L’A.S.D. Accademia Calcio Archi, specializzata nella formazione calcistica e umana di giovani calciatori di età compresa tra i 6 e i 12 anni, organizza un raduno giovanile per ragazzi e ragazze nati negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, da inserire nell’organico della squadra che prenderà parte ai prossimi campionati, rispettivamente per le categorie Esordienti (2007/2008), Pulcini (2009/2010), Primi Calci (2011/2012) e Piccoli Amici (2013/2014). Dopo la breve pausa estiva, l’allenatore Luciano Surace chiama a raccolta il suo schieramento per il primo e unico raduno estivo che sarà l’anticipo della preparazione in vista dei campionati.

Infatti la rosa dei giocatori è quasi completa, ma ci potrebbero essere gli ultimi innesti che rafforzeranno ogni reparto. Il raduno si terrà Venerdì 30 Agosto 2019, alle ore 18:00 presso il Campetto “Nido dell’Aquila” di Archi sito in Via Nazionale, snc, per le categorie Pulcini e Primi Calci; mentre sabato 31 agosto 2019, alle ore 18:00, si terrà il raduno riservato alla categoria esordienti. I partecipanti dovranno essere muniti di corredo calcistico già in possesso e parastinchi. Coloro i quali sottoscriveranno l’iscrizione riceveranno subito la maglietta ufficiale d’allenamento. Il raduno è gratuito e aperto a tutti i ragazzi e le ragazze. Il programma del raduno è il seguente:

Ore 18:00 Appuntamento

Ore 18:05 Inizio iscrizioni e consegna maglie di allenamento

Ore 18:30 Leggero riscaldamento muscolare e mobilità articolare

Ore 18:40 Esercitazioni tecniche per valutare il livello e la condizione fisica del calciatore

Ore 18:50 Partitella di due tempi da 20 minuti + calci di rigore

Conclusione: discorso informativo sull’inizio della preparazione pre-campionato.

Chiunque fosse interessato a prendere parte al raduno può contattare il numero 3924070982 (anche WhatsApp).