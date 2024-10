ASD Burraco Siderno e Unitalsi: terza edizione della solidarietà

il ricavato a sostegno dei diversi progetti in seno all’Unitalsi di Locri

Si terrà sabato 4 gennaio 2020 il terzo torneo della solidarietà di Burraco amatoriale, organizzato dalla A.S.D. Burraco Siderno Èlite Ruso a favore dell’Unitalsi sottosezione di Locri. Il nuovo anno si apre con molte interessanti iniziative nel campo del sociale e della solidarietà: la gara in questione, infatti, concepita all’interno della manifestazione “Natale al Castello” di Roccella Jonica, ha come obiettivo quello di indirizzare il ricavato a sostegno dei diversi progetti in seno all’Unitalsi di Locri, con particolare riferimento ai pellegrinaggi presso i santuari mariani, Santuario di Lourdes tra tutti, e alle numerose iniziative dedicate all’inclusione delle persone diversamente abili.

La competizione è aperta a tutti gli appassionati che amano cimentarsi nei risvolti tecnici di questo appassionante gioco di carte, divenendo anche un motivo per relazionarsi e condividere un momento dal grande valore solidale. Il torneo avrà inizio alle ore 15:00 presso l’ex Convento dei Minimi a Roccella Jonica sotto la supervisione di Francesco Ruso, Direttore di gara e arbitro regionale, Anna Ferreri, Arbitro Sala Conti, e Adelaide De Agostino, Arbitro Sala provinciale. Sotto le festività natalizie che si avviano alla conclusione, l’A.S.D Burraco Siderno Èlite Ruso inaugura un momento di condivisione che sia strumento e opportunità di crescita per l’altro.