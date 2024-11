Asd Reggio Calabria: esito gara in famiglia

Termina con il risultato di 9-2 per la prima squadra l’amichevole in famiglia disputatasi nel pomeriggio odierno al Campo Comunale di Polistena contro la formazione juniores. Una buona sgambata per gli uomini allenati da Francesco Cozza che iniziano a smaltire i carichi di lavoro effettuati durante la preparazione atletica.

Per l’Asd Reggio Calabria prima squadra sono andati a segno Lavrendri, doppietta di Condomitti e triplette di Bramucci e Zampaglione. Per la compagine juniores allenata da Domenico Zito le reti sono di Ciccone e Pellicanò. La prima frazione è termina con il risultato di 5-1.

Al Comunale di Polistena presente l’intero staff societario.