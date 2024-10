ASD San Luca-LFA Reggio Calabria: la nota del club di casa su prevendita e diretta streaming

La squadra amaranto si prepara all'esordio in campionato

“ASD San Luca 1961 comunica ufficialmente che, nella giornata di domani (oggi), verranno rilasciate tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti e per le modalità di accredito per la stampa inerenti alla gara tra la nostra società e la LFA Reggio Calabria.

Inoltre, riusciremo a darvi informazioni più dettagliate su un eventuale diretta streaming che vorremmo programmare in modo tale da dare un servizio aggiuntivo ai tanti tifosi della nostra squadra e ai tanti reggini sparsi per il mondo“.