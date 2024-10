ASD Sporting Club: camminate sportive a Reggio Calabria. Il calendario

Si propongono camminate sportive GRATUITE nella città di Reggio Calabria, al mattino, con inizio alle 07,00, all’Arena dello Stretto, sul Lungomare Falcomata’ (RC)

I percorsi di cammino saranno immaginati e sviluppati dal tecnico Prof.Marco Vitale, che seguira’ i partecipanti passo passo..

CALENDARIO E LUOGHI

1° appuntamento

Mercoledi 10 Giugno ore 07,00

Arena dello Stretto-Lungomare Falcomata`

Per garantire un numero facilmente gestibile nel rispetto del DPCM, è obbligatoria la pre-iscrizione corredata di certificato medico o autocertificazione/scarico responsabilita` e fotocopia del doc.identita’ , che si può anche tranquillamente consegnare presso la segreteria dell’Associazione ” Sporting Club” di Reggio Calabria in Via Graziella, 23.

Per richiedere info e moduli di partecipazione

320-1962269 whattsapp

Le camminate saranno gratuite, offerte dall’ASD organizzatrice, grazie alla precisa ed attenta collaborazione del Prof.Vitale Marco, da’ sempre pronto ad incentivare l’attivita` motoria con manifestazioni, meeting ed incontri di carattere sportivo-culturale.

Vi aspettiamo numerosi…