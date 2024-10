Asi Calabria Nuoto: a Reggio tutto pronto per il Memorial Furfaro

Si parte con una nuovo intenso anno costellato di sport, competizione, aggregazione, in particolare per gli amanti del nuoto.

Alle porte la winter season dell’Asi Calabria nuoto che, domenica 10 dicembre, riunirà presso la piscina Apan di Reggio Calabria, per la quinta edizione del Memorial Furfaro, atleti provenienti da tutta la regione.

Una prima tappa, subito dopo il Trofeo delle Serre, che vedrà in vasca oltre 300 atleti delle società calabresi iscritte a questo ormai amatissimo circuito che è l’Asi.

Un circuito particolarmente apprezzato perché offre spazio a tutti, grandi e piccini, consentendo espressioni natatorie d’alto livello ma, nel contempo, riuscendo a non impegnare in modo pressante le società partecipanti.

Un dato significativo relativo alla prossima gara: la metà degli atleti non supera i 12 anni. Gare aperte a tutti, quindi, dai nuotatori più esperti sino ai giovanissimi che iniziano ad avere le prime esperienze attraverso un approccio con le competizioni in un clima gioioso e famigliare, così come deve essere tutto ciò che a loro viene dedicato.

Una giornata di festa per i più giovani, dunque, una gara avvincente nella quale esprimersi e confrontarsi con altri atleti calabresi, per gli adulti, anche in vista anche dell’appuntamento nazionale che si svolgerà nel mese di giugno, ma che vedrà numerose importanti tappe intermedie che scandiranno questo intenso anno natatorio.

Una realtà consolidata, dunque, quella dell’Asi, che attrae non solo per la professionalità e organizzazione ma anche per lo spirito che contraddistingue le competizioni. Si rinnova ancora il consolidato partenariato con nuoto sprint che consentirà di consultare i risultati in tempo reale direttamente dal proprio smartphone.

Un impegno quotidiano e una dedizione che nasce dalla passione, prima di tutto, quella di Giuseppe Gangemi, responsabile del settore, quella del presidente regionale Giuseppe Melissi e del vicepresidente nazionale Tino Scopelliti; questo ciò che consente di portare avanti tante iniziative e che, soprattutto, ne consente la riuscita.

Un ringraziamento particolare per l’ospitalità va alla società Pianeta Sport, nelle persone del presidente Nucera e del coordinatore Diego Santoro, e allo sponsor tecnico VL3, che da quest’anno supporterà le attività di Asi Calabria nuoto.