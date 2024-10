L’ASI Calabria pronta per una grande stagione di sport

I mesi estivi e quelli autunnali sono stati preziosi per riprogrammare iniziative, incontri, gare, tutto all’insegna dell’attività sportiva come disciplina che consente di spezzare dalla routine quotidiana, che offre una valida valvola di sfogo, che aiuta a mantenere la forma fisica e mentale che, soprattutto, offre valori importantissimi sui quali fondare i propri comportamenti e strumenti formativi fondamentali soprattutto per i più giovani.

E’ principalmente, ma non esclusivamente, l’alto valore formativo dello sport che sta alla base dell’opera di promozione dello stesso da parte dell’Asi, il cui presidente regionale Giuseppe Melissi, con il suo staff, ha già impostato le attività dedicate a tutti gli associati.

La pausa estiva ha consentito al Presidente Melissi, in collaborazione col Presidente del comitato provinciale di Reggio Calabria Fabio Gatto, di trasformare idee e progetti in attività. Parliamo del campionato regionale di nuoto, grazie anche al coordinamento del responsabile del settore Giuseppe Gangemi, del campionato di calcio a 7 del Reggio Village, del Campionato di calcio a 5 dello Sporting club Bocale, del campionato giovanile di fascia tirrenica, del campionato giovanile di basket in varie categorie, e tanto altro in molteplici discipline sportive. Tutti eventi già rodati negli anni, che stanno per ripartire coinvolgendo giovani e giovanissimi e che, certamente, registreranno la grande partecipazione a cui Asi ci ha abituati negli anni.

E poi saranno tantissimi i corsi di formazione per sala pesi e cardio, di primo, secondo e terzo livello, e poi, ancora, per personal Trainer, corsi di educatore sportivo e sociale, corsi per istruttore di danza. Tutte iniziative per le quali a breve verrà pubblicato l’intero palinsesto. I progetti a carattere sociale in cantiere sono veramente molti come la giornata prenatalizia in piazza, solo per fare un esempio.

Si parte, dunque, già questo mese con i corsi di istruttore sala pesi e cardio e educatore sportivo e sociale, per una nuova annata in piena sinergia con le realtà sociali e sportive della Calabria, offrendo, come sempre, assistenza amministrativa e fiscale alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Associazione di promozione sociale.