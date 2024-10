Atrocità in aula nei confronti di un gatto. La nota del Garante Marziale

Lo afferma in una dichiarazione Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“La delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania – prosegue Marziale , mi ha testualmente scritto: “Un gattino si è introdotto in un’aula e il dirigente scolastico chiama il bidello per fare uscire il gatto. Il bidello invece di cacciare il gatto ha preso un bastone ed ha iniziato a bastonare l’animale, sino a farlo morire dopo un’ora di agonia.

Marziale prosegue:

“Anche io non riuscendo a credere a tanta efferatezza ho prontamente telefonato al dirigente scolastico Francesco Bagalà, che era al corrente degli accadimenti e mi ha parlato di un incontro tra genitori e il bidello e che lo stesso oggi dovrebbe andare in classe a chiedere scusa ai bambini. Ma ciò a me non basta”.

“Si tratta – incalza il Garante – di un gesto gratuito, un gesto assassino, documentato anche fotograficamente dai piccolini, che non può essere giustificato alla stregua del furto di un vasetto di marmellata. Uccidere a bastonate un gatto sol perché disorientato e impaurito “soffiava” contro chi lo minacciava con un bastone è un atto di autodifesa che anche un umano farebbe e non certo “soffiando”.