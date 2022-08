'Noi con i bambini', un nuovo asilo dalla metodologia innovativa nell'area metropolitana

Un nuovo asilo nido nascerà presto nell'area metropolitana di Reggio Calabria rivolto alle numerose famiglie che abitano i centri più periferici della città.

E' in corso di realizzazione, all'interno del Comune di San Roberto, una struttura rivolta ai minori di prima infanzia di fascia 0-3 anni. L'asilo 'Noi con i bambini' si rivolge a tutte le famiglie residenti nelle aree territoriali dei comuni di San Roberto e Fiumara e nelle frazioni dell'intera vallata (anche se ricadenti in altro Comune). L'intera area è sprovvista infatti di asili nido e le famiglie sono costrette ad abbandonare i centri abitati della vallata favorendo le strutture che ricadono in città.

Tale mancanza spesso ha impedito a molti bambini, specie i più fragili, la frequentazione di un ambiente formativo di base per almeno 3 anni.

'Noi con i bambini' rappresenta un progetto che intende offrire la possibilità di allargamento dell’offerta formativa a partire proprio dai più piccoli, coinvolgendo genitori e società civile, favorendo le nuove generazioni desiderose di riscatto.

L'asilo permetterà inoltre, per il Comune di San Roberto, in cui è presente una scuola dell’infanzia, di consolidare nel tempo un unico progetto formativo coerente che si svolge dalla prima infanzia alla preadolescenza.

Nuova metodologia, il monitoraggio dell'Università di Padova

Ma la vera novità riguarda la metodologia ed il modello educativo utilizzato.

Si tratta di un approccio olistico al mondo del minore, monitorato costantemente e supervisionato dalla Mind4children – Spin-off dell’Università di Padova attraverso il coinvolgimento di professionalità che operano da tempo nelle problematiche sociali e di Enti partner di provata esperienza e competenza. Alla Cooperativa sociale “Libero Nocera”, Ente responsabile di progetto, compete il coordinamento delle azioni di progetto, il sostegno alla genitorialità, il sostegno ai bambini e agli educatori.

Il modello metodologico-didattico innovativo seguito sarà il modello B612 secondo cui occorre agire direttamente sull’area potenziale di sviluppo di ogni bambino mettendo al centro il ruolo delle emozioni nell’apprendimento, in un’atmosfera di serenità e accettazione anche dell’errore per poterlo facilmente superare.

A tale fine la Mind4children – Spin-off dell’Università di Padova si assumerà il compito di monitoraggio pedagogico e supervisione per l’applicazione del modello.

Il progetto, prevede inoltre un servizio di trasporto gratuito dei bambini dalla casa al nido e viceversa con autista e assistente.

Il nuovo asilo nido 'Noi con i bambini' verrà realizzato all'interno del Comune di San Roberto nel plesso scolastico che accoglie scuola dell’infanzia, primaria e media con un'ala interamente dedicata ai bimbi.

Un asilo per difendere le aree più interne dallo spopolamento

La creazione di un asilo nido efficiente ha, dunque, anche lo scopo di mantenere la coesione sociale dei territori.

La proposta di 'Noi con i bambini', rappresenta quindi per il territorio metropolitano una forte innovazione sul piano sociale, culturale ed educativo che favorisce la costruzione di una grande comunità educante e includente e che intende salvaguardare, tutelare e difendere dallo spopolamento le aree più interne.