Reggio, ‘Il tuo nido’ diventa la prima scuola dell’infanzia a indirizzo musicale – FOTO

Da settembre a Reggio Calabria la prima scuola dell’infanzia a indirizzo musicale: ogni giorno tra note, gioco e apprendimento per crescere con armonia e creatività

Immagina una scuola dove ogni giornata inizia con la musica, dove si fa colazione ascoltando Brahms e si gioca sulle note di Ray Charles. Dove suonare, cantare e ascoltare diventano il modo più naturale per imparare, crescere e divertirsi. Da settembre 2025 tutto questo sarà realtà a Reggio Calabria, grazie a “Il Tuo Nido”, la prima scuola dell’infanzia del territorio a indirizzo musicale.

Un grande passo per la scuola che da 38 anni accompagna i bambini nel loro percorso di crescita e che adesso sceglie di farlo con ancora più entusiasmo e creatività, grazie alla musica.

La musica per imparare e crescere insieme

“Il Tuo Nido” si è affiliato a Siimus, ente nazionale che cura la formazione musicale dei bambini in età prescolare. Questo significa che ogni attività sarà accompagnata dalla musica, utilizzata come strumento per stimolare l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze cognitive e sociali.

Con la musica si impara a contare, si rafforza l’inglese, si sviluppa la memoria e si migliora la capacità di ascolto e di relazione. Note dopo nota, i bambini cresceranno in un ambiente allegro, stimolante e creativo, seguiti da esperti qualificati e coinvolti in fiabe musicali, attività pratiche e momenti di gioco pensati per loro.

“Oltre alla nostra ricca offerta formativa, i bambini potranno immergersi in un mondo di proposte didattiche, attività ed eventi interamente dedicati alla musica. La musica sarà il filo conduttore delle giornate, un mezzo per stimolare lo sviluppo di abilità didattiche e sociali – racconta con entusiasmo Maria Angela Plutino, dirigente scolastica de Il Tuo Nido. Una straordinaria opportunità educativa per i nostri piccoli e per quelli che verranno, protagonisti di un percorso ricco di armonia e creatività”.

Un’opportunità unica per le famiglie

“Il Tuo Nido” guarda al futuro con un progetto che mette al centro i bambini, le loro emozioni e il loro desiderio di scoprire il mondo in modo naturale e divertente. Un’occasione nuova per le famiglie di Reggio Calabria, che potranno offrire ai propri figli un’esperienza diversa, pensata per farli crescere tra note, sorrisi e nuove scoperte.

Via Statale 18 1/A (Archi), Reggio di Calabria

