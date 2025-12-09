Asp Rc, riapre la “manifestazione di interesse” per medici di base e pediatri durante le festività natalizie

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è impegnata per garantire la piena continuità assistenziale durante il periodo delle festività natalizie, dal 15 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026.

L’Azienda ha deciso di riproporre, con il favore delle organizzazioni sindacali, l’iniziativa progettuale già sperimentata con successo durante l’estate, indicendo un avviso aperto a tutti i Medici di Medicina Generale a ciclo di scelta ed ai pediatri di Libera Scelta finalizzato a garantire la continuità assistenziale nella fascia oraria dalle 20.00 alle 8.00 dei giorni feriali e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10.00 (Avviso pubblicato nel sito Aziendale).

Già nei mesi scorsi, l’Asp aveva indetto un avviso aperto rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) per coprire i turni notturni (20:00-08:00) dei giorni feriali e l’assistenza nei giorni prefestivi e festivi. L’alta adesione aveva permesso di superare le criticità e assicurare il servizio nella maggior parte delle postazioni di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Sulla base di tale esito positivo, e in vista dell’imminente periodo festivo, la Direzione Asp ha approvato la delibera n° 1128 del 04/12/2025, che ripropone l’iniziativa. L’obiettivo è autorizzare l’apertura degli ambulatori medici di MMG e PLS convenzionati per l’intero arco temporale delle festività.

L’Avviso interno è già attivo. I medici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente online, compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/fkHUs58gDzVfFLR7A

La finestra per l’invio delle istanze è aperta dalle ore 08:00 di oggi, 9 dicembre 2025, e si chiuderà alle ore 12:00 del 14 gennaio 2026. Una prima verifica effettuata nella mattinata odierna conferma l’interesse per l’iniziativa, con la prima istanza già pervenuta. È quanto si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.”