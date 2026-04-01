Comunali, Enzo Marra annuncia la sua candidatura: ‘Sempre dalla stessa parte’

L’attuale presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, annuncia ufficialmente la propria candidatura a consigliere in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, confermando il suo impegno politico e istituzionale al servizio della città.

“Sempre dalla stessa parte – esordisce – Perché l’appartenenza non è per me un valore negoziabile. Perché in un tempo di grandi liquidità, l’impegno della responsabilità e la forza della coerenza sono la misura del mio impegno politico. Soprattutto per questo ho deciso, ancora una volta, di dare il mio contributo al Partito Democratico, a Mimmo Battaglia e all’intera coalizione di centrosinistra – continua Marra – Lo faccio con quell’entusiasmo e quell’orgoglio di chi conosce bene le ferite che dodici anni fa facevano sanguinare la nostra città. Lo faccio per raccontare quanto di buono è stato fatto in una stagione di rilancio e di speranza per Reggio Calabria. Lo faccio con la consapevolezza dei tanti problemi e delle tante cose da definire”.