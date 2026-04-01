Comunali, Enzo Marra annuncia la sua candidatura: ‘Sempre dalla stessa parte’
"Ho deciso, ancora una volta, di dare il mio contributo al Partito Democratico, a Mimmo Battaglia e all'intera coalizione di centrosinistra" la nota
01 Aprile 2026 - 19:55 | Comunicato Stampa
L’attuale presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, annuncia ufficialmente la propria candidatura a consigliere in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, confermando il suo impegno politico e istituzionale al servizio della città.
“Sempre dalla stessa parte – esordisce – Perché l’appartenenza non è per me un valore negoziabile. Perché in un tempo di grandi liquidità, l’impegno della responsabilità e la forza della coerenza sono la misura del mio impegno politico. Soprattutto per questo ho deciso, ancora una volta, di dare il mio contributo al Partito Democratico, a Mimmo Battaglia e all’intera coalizione di centrosinistra – continua Marra – Lo faccio con quell’entusiasmo e quell’orgoglio di chi conosce bene le ferite che dodici anni fa facevano sanguinare la nostra città. Lo faccio per raccontare quanto di buono è stato fatto in una stagione di rilancio e di speranza per Reggio Calabria. Lo faccio con la consapevolezza dei tanti problemi e delle tante cose da definire”.
“Adesso Reggio ha l’autorevolezza e la credibilità per continuare a guardare al futuro con serenità, ma soprattutto con la schiena dritta, così ha fatto questa Amministrazione, senza mai risparmiarsi. Mai! Sono in campo – conclude il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria – con la gioia di sempre, con la passione di un militante, con l’impazienza di un innamorato al primo incontro. E il mio nuovo primo incontro si chiama Reggio Calabria”.
Con questa candidatura, Enzo Marra intende proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni, contribuendo a rafforzare il progetto politico del centrosinistra e a consolidare i risultati raggiunti per il futuro della città.