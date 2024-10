ASP di Reggio, sostegno dei dirigenti alla dott.ssa Di Furia: ‘Avviato un percorso di trasparenza e legalità’

“La recente vicenda delle dimissioni del Direttore Sanitario Aziendale e la conseguente crisi aperta nell’A.S.P. di R.C., con la richiesta di dimissioni del Direttore Generale Dr.ssa Lucia Di Furia da parte di esponenti politici, impone una riflessione che allontani qualsiasi strumentalizzazione”.

Lo scrivono, in una nota stampa, i dirigenti medici dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

L’ASP di Reggio Calabria e la sua travagliata storia

“L’ASP di Reggio Calabria, negli ultimi 15 anni, a causa di infiltrazioni mafiose, è stata commissariata per ben due volte. Alla sua guida si sono succeduti Generali dei Carabinieri, Commissari Straordinari e Prefetti. L’Azienda è stata al centro delle cronache nazionali per i presunti doppi pagamenti di fatture ai fornitori, per la mancata pubblicazione dei bilanci “orali”, ma anche per le strutture fatiscenti oggetto di reportage televisivi nazionali.

In questo contesto, ha regnato grande confusione e totale disorganizzazione per quanto riguarda infrastrutture, tecnologia e risorse umane. Sono mancati l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, l’assegnazione degli incarichi professionali e gli incentivi di produttività, al contrario di quanto normalmente avviene nelle aziende sanitarie del Paese. Anche a causa di un elevato tasso di emigrazione sanitaria, l’ASP di RC è stata a lungo considerata la peggiore Azienda Sanitaria d’Europa.

Il cambio di direzione sotto la guida della Dr.ssa Di Furia

Negli ultimi anni, l’azienda, guidata dalla Dr.ssa Lucia Di Furia, prima come Commissario Straordinario e poi come Direttore Generale, ha avviato un percorso di chiara inversione di tendenza. La Dr.ssa Di Furia ha indetto e concluso le procedure per le assegnazioni degli incarichi dirigenziali e ha quasi completato i concorsi per i Direttori di Struttura Complessa. Il suo operato si è distinto per l’impegno verso la normalizzazione, la trasparenza e la legalità, con iniziative un tempo impensabili come la presentazione di una documentazione dettagliata sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’Azienda e la creazione della Struttura di Controllo di Gestione.

Applicazione del PNRR e innovazione tecnologica

Di notevole importanza è l’applicazione concreta del PNRR: sono stati approvati i progetti delle Case di Comunità, che cambieranno l’organizzazione territoriale provinciale, e l’apertura di sei centrali operative distribuite su tutto il territorio provinciale.

Inoltre, è stato implementato e rinnovato il parco tecnologico delle varie Unità Operative. Sono in via di completamento i lavori di ristrutturazione dei blocchi operatori degli ospedali spoke di Locri e Polistena, oltre ai pronto soccorso, con la creazione di posti O.B.I.

Il sostegno dei dipartimenti all’operato della Dr.ssa Di Furia

Alla luce di tutto ciò, i Direttori dei Dipartimenti, delle UU.OO., delle Strutture Territoriali e i Direttori Medici dei Presidii Ospedalieri dell’ASP di RC esprimono l’incondizionato sostegno all’operato della dottoressa Di Furia, per quello che ha realizzato e per quello che ha ancora in programma di realizzare. L’auspicio è che la sua azione amministrativa possa proseguire con serenità, senza ulteriori, sterili e infondate interferenze”.