ASP di Reggio: al via il servizio di televista per le cefalee presso il Centro Multidisciplinare

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (ASP) compie un ulteriore, significativo passo avanti nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi sanitari. A partire da venerdì 5 dicembre, infatti, sarà attivo il nuovo servizio di televista specificamente dedicato ai pazienti già in carico al Centro Italiano Multidisciplinare delle Cefalee.

Questa iniziativa, promossa dalla dottoressa Fortunata Tripodi, coordinatrice del Centro riconosciuto dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee), si inserisce nel solco della telemedicina già sperimentata con successo dall’ASP.

Vantaggi della televista e obiettivi PNRR

Il progetto si affianca, in particolare, al consolidato programma TELEMED_OLTRELEMURA, attivo presso gli istituti penitenziari del territorio, dimostrando l’impegno costante dell’Azienda nell’ampliare le modalità di accesso alle cure.

L’adozione di questa modalità assistenziale a distanza offre vantaggi concreti e immediati:

garantisce continuità assistenziale

potenzia l’accesso ai servizi

riduce i tempi di attesa e gli spostamenti, venendo incontro alle esigenze dei pazienti

favorisce un approccio multidisciplinare integrato

Il percorso è in piena sintonia con gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che promuove con forza la trasformazione digitale della sanità per migliorare la qualità e l’equità dell’assistenza. Non a caso, Agenas ha attestato il superamento dell’obiettivo PNRR relativo ai servizi di telemedicina, un risultato raggiunto anche grazie al contributo sinergico dell’ASP di Reggio Calabria in collaborazione con Azienda Zero.

Con questa nuova opportunità, l’ASP ribadisce la propria vicinanza ai cittadini e conferma l’impegno a rispondere in modo moderno, inclusivo e orientato al benessere della comunità.

La Direzione Strategica esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Carmen Francesca Zagaria, Direttore dell’UOC Programmazione e Controllo di Gestione, ai suoi collaboratori, alla dottoressa Fortunata Tripodi e a tutto il personale sanitario e tecnico coinvolto per l’impegno profuso nella realizzazione di questo importante progetto.

